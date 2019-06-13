2019/06/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الزراعة ،اليوم الخميس، عن منع استيراد محصول الفلفل لوفرته محليا.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الموافقة حصلت على منع استيراد محصول (الفلفل ) لوفرته محليا ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١٢/ ٦ / ٢٠١٩”.واكد النايف، على “منح مهلة عشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحظر استيراد 15 منتوجاً زراعياً.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحظر استيراد 15 منتوجاً زراعياً.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).