انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو مجددا بسبب ألمانيا

2019/06/13 | 14:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان بسبب انخفاض حاد في ألمانيا وتراجع طفيف في إيطاليا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج في دول منطقة اليورو التسع عشرة انخفض 0.5 بالمئة عن الشهر السابق بما يتماشى مع توقعات السوق، وهبط بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

يأتي الانخفاض الشهري في أبريل نيسان عقب تراجع بنسبة 0.4 بالمئة للإنتاج الصناعي في مارس آذار وقراءة مستقرة في فبراير شباط.

جاء التراجع نتيجة هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.7 بالمئة، وهو ما طغى على انتعاش سجله إنتاجها في مارس آذار.



وانخفض إنتاج السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية واحدا بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

هذا وعانت ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، من انخفاض نسبته 2.3 بالمئة، في حين تراجع الإنتاج في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة، للشهر الثاني على التوالي وبنسبة 0.7 بالمئة.

وارتفع الإنتاج في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة العملة، 0.4 بالمئة.

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