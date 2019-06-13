رفع عدد من السيطرات في الفلوجة نتيجة استقرار الاوضاع الامنية

2019/06/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ،الخميس، عن رفع العديد من السيطرات الامنية داخل احياء مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” احياء مدينة الفلوجة شهدت رفع العديد من السيطرات الامنية وافتتاح الجسور المغلقة فضلا عن رفع الحواجز الامنية التي وضعت منذ اعوام على خلفية استقرار […]

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