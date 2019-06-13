بالصور.. اول دبابة بأيادي عراقية من طراز

2019/06/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت خلية الخبراء التكتيكية الستار عن اول مشروع دبابة وطنية صنع بأيادي عراقية بعد ثلاث عقود على توقف مثل هذه الصناعات الثقيلة في العراق.

الدبابة كفيل-1 (kafil-1) والمزودة بأحدث التقنيات العسكرية والتي استفادت من تجارب 4 سنوات من الحرب على الارهاب الداعشي ومن دراسة الدبابات الاجنبية في العراق.

التصميم جديد كليا مبني على شاصي دبابة روسية نوع T-55.

رؤية بانورامية شاملة تغطي زاوية 360 درجة و تزيل البقع العمياء من النواضير و التي يستغلها الاعداء بشكل خاص في معارك المدن لاستهداف الدبابة.

كاميرا رؤية نهارية/حرارية حديثة بمدى رؤية يصل الى 14 كم من انتاج شركة فلير الامريكية وهو مدى الكشف الابعد مقارنة بأي دبابة في مستخدمة في الشرق الاوسط مع توزيع كاميرات اخرى متعددة على البرج الكهربائي و على كافة مناطق البدن.

استحداث هيكلة ادارة بشرية داخلية جديدة للطاقم المشغل تختلف كليا عن البنية الغربية و الشرقية المعروفة.



يكون الرامي والقائد شخص واحد يمتلك رؤية شاملة لمحيط الدبابة الخارجي عبر كاميرات نهارية ليلية حرارية و تمنح نفس مقدرات الرؤية للسائق الذي يكون في الدبابات الاجنبية ذو قدرة رؤية محدودة فضلا عن المذخر.

تم فصل الذخيرة و عزلها لذلك استخدم نظام تلقيم يدوي كما في الابرامز فيما تخزن الذخيرة في دبابة الكفيل بمنطقتين اسفل البدن و خلف البرج.

زودت دبابة الكفيل-1 بمحرك اوكراني بقدرة 580 حصان يعمل على الديزل من 12 اسطوانة مع ناقل حركة اوتوماتيكي له 5 سرعات امامية و واحدة للخلف.

يتمثل التسليح الرئيسي بمدفع محلزن نوع D-10T عيار 100 ملم له قدرة الرمي القوسي مثل الهاوتزر لمدى 12 كم و الرمي المباشر لمدى دقيق 3 كم.

مزودة ببرج كهربائي يتحكم به من الداخل مسلح بمدفع رشاش امريكي نوع M2_50cal عيار 12.7 ملم و مدفع رشاش اخر على السطح نوع Dhaka عيار 12.7 ملم و رشاش محوري موازي للمدفع الرئيسي نوع PK عيار 7.62 ملم مخفي داخل البدن.

الدرع الخارجي تم تطويره محليا و يتمثل بسبيكة من الحديد و الكاربون و المنغنيز ومشوبات اخرى لزيادة الصلابة.

امكانية استبدال و تغيير القطع التالفة من التدريع بسهولة حال تعرضها للضرر في ساحة المعركة ما يكسبها مرونة عالية.

قدرات عالية في مجال الوعي الضرفي و الكشف البصري و تقنيات متطورة تجعل من الدبابة تمثل قفزة في عالم الدروع الحديثة و دبابات المعركة الرئيسة MBT.

دبابة الكفيل هي الانطلاقة الجديدة للصناعة العسكرية العراقية و فخرها و اكبر مشاريع هذا القطاع منذ حوالي 30 سنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اول دبابة بأيادي عراقية من طراز "كفيل-1" برؤية بانورامية وبشاصي روسي) نشر أولاً على موقع (خلية الخبراء التكتيكية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اول دبابة بأيادي عراقية من طراز "كفيل-1" برؤية بانورامية وبشاصي روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خلية الخبراء التكتيكية).