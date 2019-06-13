2019/06/13 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو مع محمد الساعدي | ضيوف الحلقة | الاستاذ غضنفر البطيخ و النائب زهرة البجاري) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dtyA86MVzUQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو مع محمد الساعدي | ضيوف الحلقة | الاستاذ غضنفر البطيخ و النائب زهرة البجاري) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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