خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض.. إنسانية رجل أمن مع معتمرة تثير الإعجاب

2019/06/13 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يصطحب مُسِنّة بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة...

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