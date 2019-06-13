2019/06/13 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعوة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بنقل مقرها الاقليمي الى بغداد بدلاً من عمّان.وأعلنت المنظمة، هذه الموافقة، بحسب بيان رئاسي ، إثر اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية ومدير عام المنظمة أوردي أزولاي وبالتعاون مع وزارة الثقافة.وأشاد الرئيس بهذه الخطوة التي اتخذتها (اليونسكو) والتي من شأنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونسكو توافق على نقل مكتبها الاقليمي الى العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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