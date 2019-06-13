شركة تجارة الحبوب: خزين القمج والأرز يكفي حتى نهاية 2019

2019/06/13 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم المكصوصي، اليوم الخميس، أن العراق يمتلك قمحا وأرزا يكفيان حتى نهاية 2019.وقال المكصوصي، بخبر اوردته رويترز، إن “مشتريات القمح المحلي قد تبلغ أربعة ملايين طن بنهاية الموسم في آب، وإن الواردات منذ بداية العام وصلت إلى 400 ألف طن، وهو ما سيكفي الاستهلاك حتى

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