“بالفديو”.. القبض على تاجر ومتعاطي للمخدرات في بغداد

2019/06/13 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مديرية شرطة بغداد ،اليوم الخميس، عن القاء القبض على على شخص يتعاطى المخدرات، وكذلك القبض على موزع هذه المواد وبصحبته 100 غرام مادة مخدره مع 10 امبولات، تستخدم لتعاطي المخدرات.

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