لجنة الخدمات والاعمار تصدر بياناً بشأن تداعيات انفجار ناقلتي نفط في خليج عُمان

2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الخدمات والاعمار، اليوم الخميس، بياناً بشأن تداعيات انفجار ناقلتي نفط في خليج عُمان.

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