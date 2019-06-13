2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الخميس، عن القاء القبض على (11) مطلوبا من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة خلال اليومين الماضيين وضبط ثلاث عجلات مخالفة للضواب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: اعتقال 11 مطلوبا وضبط ثلاث عجلات مخالفة للضوابط في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: اعتقال 11 مطلوبا وضبط ثلاث عجلات مخالفة للضوابط في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).