القبض على مجرم خطير في بغداد

2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القاء القبض على مجرم خطير في العاصمة.

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