الخارجية الامريكية على تويتر:هذه اسباب معاقبة شركة موارد الثروة الحيوانية العراقية ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الامريكي في بيان لها على تويتر إن شركة موارد الثروة الجنوبية وشركائها العراقيين، الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات أمس، قاموا سرا بتسهيل وصول فيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات.وقالت قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس بفرض عقوبات على القناة المالية...

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