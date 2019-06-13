2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة، باكستاني الجنسية، بمدينة الدمام؛ لتهريبه كمية من الهيروين.

وأوضحت الداخلي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ القتل تعزيرًا في «مهرّب هيروين» في الدمام) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ القتل تعزيرًا في «مهرّب هيروين» في الدمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).