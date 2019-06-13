أردوغان: سنستلم منظومة أس 400 الشهر المقبل

2019/06/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستتسلم منظومة أس400الروسية الشهر المقبل، مضيفا أن بلاده وقعت الصفقة مع روسية بعد الحصول على تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب.وقال الرئيس التركي، أن "بلاده اشترت بالفعل منظومة أس-400 الدفاعية من روسيا، مبينا إننا حصلنا على المنظومة واشتريناها بالفعل،ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي".

وتابع أردوغان، إن "تركيا ليست مجرد مشترٍ لهذه الطائرات، بل شريكة في تصنيعها أيضا، مضيفا، سألتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اليابان نهاية يونيو/حزيران الجاري، وسنبحث بشكل متبادل هذه المواضيع".

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أشار أردوغان إلى أن بلاده "ستحطم الممر الإرهابي على طول حدودنا مع سوريا شرق الفرات وعلى الخط الواصل بين جرابلس وعفرين".

واتهم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وإرسال آلاف الشاحنات التي تحمل السلاح لهذه التنظيمات".

وأشار الرئيس التركي إلى، أن "بلاده تتعرض لحملة اقتصادية ضدها وستنجح في التصدي لهذه الحملة وإفشالها".



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