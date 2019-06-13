2019/06/13 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء د.لؤي الخطيب يستقبل رئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء علي الاسدي في مقر الوزارة ببغداد ويقرر تكريم فريق الكرة

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