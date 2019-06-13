ظريف يشكك بحادث الناقلتين ويدعو لحوار اقليمي

2019/06/13 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ،الخميس، عن شكوكه بشأن حادث الناقلتين المرتبطتين باليابان في بحر عمان اليوم الخميس.وقال ظريف في تغريدة على حسابه بتويتر، اطلعت عليها / المعلومة /، أنه ” بالوقت الذي التقى رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي انتشرت التقارير […]

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