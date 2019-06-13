يابانيات يتظاهرن ضد “قوانين متسامحة مع المغتصبين”

2019/06/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعت ناشطات حقوقيات ونساء تعرضن للاغتصاب في اليابان إلى ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحالات الاغتصاب، بعد أن تكررت حالات تبرئة متهمين بجرائم جنسية.وتجمعت متظاهرات في تسع مدن يابانية للاحتجاج ضد النظام القانوني في البلاد، وحملن لافتات كتب عليها شعار MeToo في إشارة إلى أنهن أيضا تعرضن للاغتصاب سابقا.وعدلت السلطات […]

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