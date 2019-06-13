التحالف السعودي: الحوثيون يقصفون مطار أبها وإصابة 26 مدنيا

2019/06/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هاجمت مطار أبها جنوب غربي السعودية، مما أسفر عن وقوع 26 إصابة بين المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال تركي المالكي المتحدث باسم الائتلاف في بيان نقلته الوكالة إن ثمانية من المصابين جراء الهجوم نقلوا إلى المستشفى، بينما تلقى 18 مصابا آخر الإسعافات الأولية.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها أطلقت صاروخا على مطار في المنتجع الجبلي السعودي.

ونقل عن متحدث عسكري سعودي القول إن ثلاث سيدات وطفلين كانوا بين المصابين جراء القصف الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقال مصدر حوثي إن المطار أصيب "بدقة".

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