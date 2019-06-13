بالصور.. ولادة طفل بـ

2019/06/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} شهدت محافظة المثنى، الخميس، حالة ولادة غريبة في احد مستشفيات المحافظة.

وقال شهود عيان ان ، المستشفى شهد ولادة طفل لديه "ذيل" اسفل ظهره في حالة غريبة من نوعها في محافظة المثنى.

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