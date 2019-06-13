اعتقال 11 مطلوبا وضبط ثلاث عجلات مخالفة للضوابط في ديالى

2019/06/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الخميس، عن اعتقال 11 مطلوبا من بينهم ثلاثة بقضايا ارهابية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوة أمنية من مفارز شعبة الخطف ومكافحة اجرام جلولاء وقسم شرطة هبهب، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المدة 4ارهاب".واضاف، ان "دوريات ومفارز من اقسام شرطة جلولاء وهبهب شعبة مكافحة بعقوبة والوجيهية وقره تبه، القت القبض على ثمانية مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء"، مبينا ان "سيطرة الشهيد حيدر نصيف في منطقة الناي التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، ضبطت ثلاث عجلات الاولى محملة بمحصول الطماطة المستورد والعجلتين الاخرى محملة بمادة زيت المحركات وماء الراديتر لاتحمل اوراق رسمية".واشار العطية الى، ان "اوامر القبض بحق المطلوبين تأتي وفق مذكرات قبض قضائية وتم احالة العجلات المضبوطة مع سائقيهن الى الجهات المختصة".انتهى

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