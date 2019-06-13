“هواوي” تبدأ تسجيل نظامها التشغيلي في أنحاء العالم بعد الحظر الأمريكي

2019/06/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تظهر بيانات جهاز للأمم المتحدة أن شركة “هواوي” الصينية تقدمت بطلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها “هونغمنغ” في ما لا يقل عن 9 دول مختلفة، في وقت تخوض بكين وواشنطن حربا تجارية شرسة.ويعد ذلك مؤشرا على أن “هواوي” بدأت بتنفيذ خطة احتياطية في الأسواق الرئيسية، في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لأعمالها.ويأتي هذا […]

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