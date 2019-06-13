مرتجى قريريص: النيابة العامة السعودية تطالب بإعدامه وصلبه

2019/06/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية بإلغاء طلب عقوبة بحق شاب ألقي القبض عليه عندما كان في الثالثة عشرة من العمر.

وقالت المنظمة في بيان لها صدر في 7 يونيو/ حزيران 2019 إن مرتجى قريريص كان في العاشرة من العمر عندما اشترك في مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2011.

"الصبي المعارض"

وحسب منظمة العفو الدولية ومحطة سي إن إن الأمريكية كان الصبي مرتجى من بين عشرات الصبية الذين تظاهروا في المنطقة الشرقية عام 2011 وهم يقودون دراجات هوائية، وفي نهاية المظاهرة تحدث عبر مكبر للصوت قائلا: "الشعب يطالب باحترام حقوق الانسان" وذلك في ذروة ربيع الثورات العربية.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 ألقت السلطات السعودية القبض على مرتجى عندما كان برفقة أسرته وهم في طريقهم الى البحرين عبر الجسر الذي يربط البلدين.



وكان حينها أصغر سجين سياسي في السعودية حسب ما أشار محاموه ونشطاء حقوق الإنسان آنذاك.

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