2019/06/13 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتلاف فسائل نخيل ممنوعة في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلنت هيئة الجمارك، الخميس، إعادة إصدار مكملات غذائية وإتلاف فسائل نخيل في جمرك الشحن الجوي و مطار الب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اتلاف فسائل نخيل ممنوعة في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتلاف فسائل نخيل ممنوعة في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).