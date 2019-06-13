اتلاف فسائل نخيل ممنوعة في مطار البصرة

2019/06/13 | 14:28

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت هيئة الجمارك، الخميس، إعادة إصدار مكملات غذائية وإتلاف فسائل نخيل في جمرك الشحن الجوي و مطار الب...

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