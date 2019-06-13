2019/06/13 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة أن التعرض لأشعة الشمس ينجم عنه مخاطر عديدة، داعية لاتخاذ بعض الاجراءات.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” الصحة ” تكشف مخاطر التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها صحيفة صدى الالكترونية.

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