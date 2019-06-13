2019/06/13 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى مبادرة ” نٍسب التمريض ” المعنية بتقديم العدد الملائم من.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق مبادرة ” نسب التمريض ” لتحسين خدمات القطاع الصحي بالمملكة صحيفة صدى الالكترونية.

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