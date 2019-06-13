الكشف عن مثلث هجوم يونايتد المستقبلي بعد صرف النظر عن بيل

2019/06/13 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن التصور المحتمل لشكل هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي صرفت إدارته النظر عن التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد.وارتبط اسم بيل بالعودة إلى البريمييرليج من بوابة اليونايتد على مدار الأشهر الماضية، وزادت التكهنات مع تولي الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الريال مرة أخرى؛ ما يهدد مشاركة […]

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