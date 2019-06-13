المؤبد لامريكي قتل 3 مسلمين ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية برئاسة أورلاندو هدسون ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، دون الحق في الإفراج المبكر، على الامريكي ستيفن هيكس الذي قتل ثلاثة مسلمين في شباط 2015.وعترف هيكس (50 عاما) أمام القضاء بأنه قتل بالرصاص جاره في مجمع سكني بمدينة تشابل هيل، شادي بركات (23 عاما) سوري الجنسية وزوجته يسر محمد...

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