الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين يقرر استبعاد جميع اللاعبين المزورين

2019/06/13 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد مدرب منتخب الناشئين، محمد ناصر، اليوم الخميس، ان قائمة المنتخب خالية تماماً من آفة التزوير.

وقال ناصر في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"،إن

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