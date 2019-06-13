إنهاء ملف النازحين بمناطق شرقي الرمادي

2019/06/13 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبارعلي الدليمي، اليوم الخميس، عن انهاء ملف عودة الاسر النازحة الى مناطق شرقي مدينة الرمادي.

وقال الدليمي في تصريح

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