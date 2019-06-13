2019/06/13 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد نعيم الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء السيد محمد عبدالرضا بدوره يؤكد المجلس على المضي بأنهاء ملف ادارة مفاصل الدوله بالوكالة والالتزام بالمادة ٥٨ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).