2019/06/13 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثارفي مجلس النواب، اليوم الخميس، ادراج يوم 13 حزيران مناسبة وطنية وهو اليوم الذي صدرت فيه فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب بحسب بيان وتلقته وكالة صدى , ان “اللجنة وبكامل اعضائها وبناءً على ما جاء بقرار جلسة مجلس النواب ليوم الخميس ٦/١٣ المضي بتشريع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الثقافة والاعلام تتبنى ادراج يوم الحشد الشعبي على قانون العطل والاعياد الرسمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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