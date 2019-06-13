وكالة: شركة الناقلات الكويتية تقول ناقلاتها تسير بشكل طبيعي

2019/06/13 | 14:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس عن شركة ناقلات النفط الكويتية التي تديرها الحكومة قولها إن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي بعد هجمات على ناقلتين في خليج عمان.

وأضافت الشركة أنها مستعدة لأي طارئ وأنها اتخذت جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة عمليات أسطولها.

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