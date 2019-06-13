أفريقي يخفي مواد مخدرة في أحشائه لتهريبها

2019/06/13 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت محكمة جنايات دبي نظر قضية أفريقي (54 عاماً) جلب مواد مخدرة عن طريق أحد منافذ الدولة الجوية، وتعود تفاصيل الواقعة

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