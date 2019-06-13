محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

2019/06/13 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس،

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