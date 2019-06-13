English | كوردى

البرلمان يصوت على محمد عبد الرضا مديرا لمكتب رئيس الوزراء


البرلمان يصوت على محمد عبد الرضا مديرا لمكتب رئيس الوزراء
2019/06/13 | 14:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على محمد عبد الرضا مديرا لمكتب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على محمد عبد الرضا مديرا لمكتب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا