2019/06/13 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة المثنى، الخميس، حالة ولادة غريبة في احد مستشفيات المحافظة.وقال شهود عيان ان ، المستشفى شهد ولادة طفل لديه “ذيل” اسفل ظهره في حالة غريبة من نوعها في محافظة المثنى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى:ولادة طفل بـ”ذيل” أسفل ظهره وكالة صدى الاعلام للانباء.

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