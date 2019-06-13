2019/06/13 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد موقع عصر إيران، أن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي النفط في خليج عمان يبعد ثلاثين كليومترا عن ميناء جاسك جنوب إيران.

وأوضح الموقع، أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال، وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أنها ساهمت بإنقاذ اربعة واربعين بحارا من طاقم الناقلتين المنكوبتين ونقلتهم الى ميناء جاسك الإيراني.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة تعرضت لأضرار نتيجة الهجوم لم تذكر تفاصيله في بحر عمان.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإيرانية تعلن نقل 44 شخصا من طاقم ناقلتي النفط الى ميناء جاسك الإيراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإيرانية تعلن نقل 44 شخصا من طاقم ناقلتي النفط الى ميناء جاسك الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).