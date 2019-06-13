2019/06/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق الرحالة محمد بن عامر الرميمي البارقي، صباح اليو، من أمام مقر محافظة بارق شمال عسير إلى المدينة المنورة سيراً على الأقدام، في رحلة يقطع فيها 1000...

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