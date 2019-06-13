المدن الذكية مستقبل العلاقات الألمانية الإماراتية

2019/06/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية على زيادة التعاون المشترك بينهما في مجال بناء المدن الذكية.

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