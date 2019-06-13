واشنطن: سنحاسب إيران على دعم الإرهاب

2019/06/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ‎مورغان أورتاغوس، إن أمريكا ستحاسب النظام الإيراني على دعمه للإرهاب العابر للحدود.

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