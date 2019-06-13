2019/06/13 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن أمريكا ستحاسب النظام الإيراني على دعمه للإرهاب العابر للحدود.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واشنطن: سنحاسب إيران على دعم الإرهاب ) نشر أولاً على موقع (العين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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