السفير الإماراتي لدى ألمانيا: الشراكة بين أبوظبي وبرلين تاريخية

2019/06/13 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبدالله الأحمد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يتحدث عن علاقة برلين وأبوظبي.

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