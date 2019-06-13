مجلس النواب يُصوت على الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبدالرضا

2019/06/13 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب اليوم الخميس، على الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبدالرضا.

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