2019/06/13 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري الخميس، هيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي .وقال العسكري، ان “الحشد الشعبي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن العراق”، مقدما تهانيه الى الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى تأسيسه الخامسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).