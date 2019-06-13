البرلمان يؤجل التصويت على إنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الاعلام والاتصالات

2019/06/13 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب كاظم الصيادي، الخميس، 13 حزيران، 2019، إن النواب صوتوا على الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد عبد الرضا دون الحصول على سيرتيهما الذاتيتين.

وذكر الصيادي في مؤتمر صحفي تابعته (بغدا

بغداد اليوم _ النجف

كشف المكتب الخاص، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (13 حزيران 2019)، تفاصيل لقاء الصدر، بوزير خارجية عمان يوسف بن علوي، في النجف.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الصدر استقبل، وزير خارجية عمان،

بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائبة وحدة الجميلي، الخميس (13 حزيران 2019)، عن مقترح ناقشه مجلس الأمن الوطني، أمس، يسمح بخروج السجناء يومياً الى عوائلهم.

وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي، إن "اجتماع مجلس الامن الوطني امس ناقش عملية وضع سو

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