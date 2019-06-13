البرلمان يصوت على أمين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء

2019/06/13 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مراسل "الغدير"، ان" مجلس النواب صوت على الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبدالرضا، بواقع 179 صوتاً".

واضاف، ان" البرلمان أكد على المضي بأنهاء ملف ادارة مفاصل الدولة بالوكالة والالتزام بالمادة 58 من قانون الموازنة العامة للعام 2019".انتهى..م.ر

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