2019/06/13 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اجل مجلس النواب التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات الى جلسة يوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل التصويت على قرار يخص أمناء هيأة الاعلام والشبكة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل التصويت على قرار يخص أمناء هيأة الاعلام والشبكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).