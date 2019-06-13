مجلس النواب يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة حوادث الحرائق

2019/06/13 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، الخميس، بتشكيل لجنة لمتابعة حوادث الحرائق في عدد من المحافظات.وقال مصدر برلماني، إن “نائب رئيس المجلس وجه بتشكيل لجنة مشتركه من اللجان المعنية لمتابعة قضية احراق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات المتضررة ورفع توصياتها الى الرئاسة”.وأضاف المصدر، أن “اللجنة ستكون بمشاركة نواب المحافظات المتضررة”

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