البرلمان يؤجل التصويت على انهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والإتصالات

2019/06/13 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس النواب، الخميس، تأجيل التصويت على انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات .

وأجل مجلس النواب التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات الى جلسة يوم السبت المقبل.انتهى

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