الجزائر تستنكر «هجوم أبها» وتعرب عن تضامنها مع السعودية

2019/06/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الجزائر، اليوم الخميس، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية مقذوفًا على مطار أبها الدولي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء و...

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